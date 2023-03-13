Курс юаня на торгах Мосбиржи поднялся выше 11 рублей впервые с 24 февраля

Агентство «Прайм» сообщило, что курс китайского юаня поднялся выше 11 рублей впервые с 24 февраля. По данным на 7:41 мск, он составил 11,0170 рублей.

Как 8 марта написала газета «Коммерсант», в феврале 2023 года юань обогнал американский доллар на торгах с расчетом «завтра» и стал самой торгуемой валютой в России. Объем торгов юанем в феврале превысил 1,48 трлн руб., что на треть больше показателей января этого года. Предыдущий максимум был установлен в декабре 2022 года. Тогда объем торгов китайской валютой составил 0,19 трлн руб.

В публикации отмечалось, что в феврале на юань пришлось около 40% всего объема торгов основными валютами, на доллар — чуть более 38%, на евро — 21,2%. В аналогичном периоде прошлого года доллар занимал 87,6% в объеме российских торгов, на юань приходилось 0,32%, на евро – 11,9%.

Газета указала, что данные показатели все больше говорят об уходе России от транзакций в «недружественных» валютах из-за санкций Запада. В частности, товарооборот между Москвой и Поднебесной увеличился на 29,3% и достиг $190 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая.