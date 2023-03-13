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В Канаде местная «дочка» обанкротившегося SVB взята под временный государственный контроль

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Silicon Valley Bank

В Канаде местная «дочка» обанкротившегося Silicon Valley Bank взята под временный государственный контроль со стороны офиса управляющего по надзору за финансовыми организациями страны (OSFI) сообщает РИА Новости.

«Офис управляющего по надзору за финансовыми организациями Канады установил временный контроль над активами канадского подразделения Silicon Valley Bank с целью защиты кредиторов», — указано в сообщении.

При этом финансовый регулятор уже подал запрос на установление постоянного контроля за канадским отделением SVB — в Канаде этот банк занимается кредитованием корпоративных клиентов. Уточняется, что коммерческих или частных депозитов в Канаде у SVB нет.

Ранее портал Axios спрогнозировал «катастрофический» кризис банковской системы США в том случае, если американское правительство до завтрашнего дня не выработает план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB).

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