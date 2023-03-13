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NBC: покупка обанкротившегося банка SVB стала приоритетом для минфина США

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Silicon Valley Bank

Покупка обанкротившегося банка Silicon Valley Bank стало приоритетом для минфина США и Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), сообщает телеканал NBC News.

«Высшим приоритетом минфина и FDIC является поиск покупателя для Silicon Valley Bank», — указано в сообщении.

По данным телеканала на основе источников из двух ведомств, правительство США спешно ищут возможности по защите активов клиентов SVB свыше 250 тысяч долларов — они не покрываются обычной гарантией федерального правительства.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила что администрация США не будет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB).

Глава американского минфина отметила, что власти страны «беспокоятся о вкладчиках и сосредоточены на том, чтобы удовлетворить их потребности». При этом, отвечая на вопрос, следует ли выплатить вкладчикам полную сумму их вкладов, Йеллен отказалась комментировать планы правительства.

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