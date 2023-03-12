Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Татарстана: Россия применяет опыт региона при работе с исламским бизнесом

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Татарстан становится примером, на котором в России отлаживают практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой, сообщила пресс-служба руководителя республики.

«На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики», — сказал Минниханов.

Как отметил глава республики, в частности регион развивает индустрию допустимого в исламе туризма, сферу дозволенной к употреблению мусульманам продукции, халяльную медицину.

Ранее 12 марта глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров заявил о планах республики по наращиванию объема экспорта халяльной продукции по итогам 2023 года до $8 млн.

В первой половине января глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что кредитные организации в России могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть