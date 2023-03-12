Глава Татарстана: Россия применяет опыт региона при работе с исламским бизнесом

Татарстан становится примером, на котором в России отлаживают практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой, сообщила пресс-служба руководителя республики.

«На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики», — сказал Минниханов.

Как отметил глава республики, в частности регион развивает индустрию допустимого в исламе туризма, сферу дозволенной к употреблению мусульманам продукции, халяльную медицину.

Ранее 12 марта глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров заявил о планах республики по наращиванию объема экспорта халяльной продукции по итогам 2023 года до $8 млн.

В первой половине января глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что кредитные организации в России могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале 2023 года.