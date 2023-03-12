Число апартаментов на продажу в Москве выросло более чем в два раза в 2022 году

Объем предложения апартаментов в Москве вырос более чем в 2,2 раза по итогам 2022 года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные аналитиков VSN Realty.

Объем предложения апартаментов за 2022 год вырос в 2,2 раза — с 3,6 тыс. лотов до 7,7 тыс. лотов. Средний бюджет предложения увеличился на 20%, до 22 млн рублей. При этом бюджеты покупок апартаментов в премиальных комплексах за год выросли на 12%.

По словам аналитиков, самый большой рост по объему предложения был у апартаментов бизнес-класса. В этом сегменте прирост составил 125%. В сегменте апартаментов комфорт-класса прирост составил 111%.

В публикации отметили, что в прошлом году ипотеку брали более половины (55%) покупателей апартаментов. В частности, чаще всего пользовались ипотекой покупатели апартаментов бизнес-класса, так как число таких сделок за год выросло на 7%.

2 марта эксперты агентства недвижимости DOLGOV PRO заявили, что доля продаваемых квартир и апартаментов со скидкой на первичном рынке Старой Москвы достигла 35% в феврале 2023 года.