WSJ: криптовалюта USD Coin обвалилась на фоне новостей о банкротстве банка SVB

Криптовалюта USD Coin резко снизилась в цене после того, как управляющая ей компания Circle призналась в хранении $3,3 млрд в обанкротившемся банке Silicon Valley Bank (SVB). Об этом пишет газета Wall Street Journal.

В публикации отметили, что инвесторы испугались ситуации с SVB и обналичили USD Coin на сумму более $2 млрд. К 11 марта монета USD Coin снизилась до уровня ниже 87 центов (в обычное время USD Coin привязана к доллару США в соотношении 1:1).

По мнению авторов статьи, из-за разрыва связи с долларом могут произойти шоковые явления в мире криптовалют, который еще не восстановился после банкротства криптобиржи FTX.

11 марта агентство Bloomberg сообщило, что главный исполнительный директор обанкротившегося американского SVB Грег Беккер продал акции на общую сумму $3,6 млн за несколько недель до фактического обесценивания кредитной организации. Эта мера была включена в заранее подготовленный план на случай возможного краха SVB.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что финансисты с Уолл-стрит опасаются нового банковского кризиса в США после обрушения стоимости акций (-60%) SVB, кредитовавшего технологические стартапы. На этом фоне ряд американских банков также столкнулись с падением собственных ценных бумаг, а экстренный сбор экономической помощи пострадавшему SVB привел к растущей панике среди биржевых трейдеров.