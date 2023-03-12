Посол Судана заявил об обсуждении с Россией использования национальных валют в расчетах

Суданский посол в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа в интервью РИА Новости заявил, что центральные банки Судана и России обсуждают использование национальных валют при взаимных расчетах.

«Это во многом технический вопрос: центральные банки стран изучат этот вопрос, посмотрят, как это на деле работает», — сказал дипломат.

Он добавил, что результат этих переговоров станет известен в ближайшее время.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разные страны все чаще говорят о торговле в нацвалютах из-за действий США, так как они со своим долларом нарушают все рамки приличия.

Ранее сообщалось, что Россия будет использовать альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют при заключении контрактов с дружественными странами, отказавшись от курса доллара.