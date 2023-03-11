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Экономист Липсиц указал на формирование «гигантского» дисбаланса в российско-индийской торговле

Экономист Липсиц: поставщики нефти из РФ не могут вывести заработанные в Индии рупии

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

За последнее время в российско-индийской торговле значительно выросли риски формирования «гигантского» дисбаланса. Во многом это обусловлено тем, что экспортно-сырьевые компания из РФ не могут вывести выручку от продажи нефти с индийского рынка, приводит слова профессора, доктора экономических наук Игоря Липсица издание «Новые Известия».

Возможность использовать местную национальную валюту — рупии — напрямую для оплаты импорта индийских товаров в Россию представляется маловероятным. На индийском рынке не так много продукции, которая могла бы заинтересовать российские компании, пояснил он.

«В российско-индийской торговле уже формируется гигантский торговый дисбаланс. Индия рассчитывается с экспортерами в своей национальной валюте, а вывести рупии из страны невозможно», — заявил Липсиц.

В результате за последнее время российско-индийский товарооборот оказался во многом односторонним. Сырьевые компании из РФ продают нефть Индии фактически за «просто так», уточнил он.

«Купить на «нефтерупии» что-то для импорта в Россию не получается, потому что нет в Индии тех товаров, которые можно было бы в России продавать в больших объемах, да притом с выгодой. В результате торговля с Индией оказалась односторонней. То есть получилось, что нефтяные компании, в общем, отдали Индии нефть «за просто так», — заключил Липсиц.

11 марта издание «Новые Известия» со ссылкой на отраслевых аналитиков сообщила, что российские экспортно-сырьевые компании столкнулись с трудностями при выводе денежных средств от продажи энергоресурсов из Индии. Это было обусловлено особенностями местного финансового регулирования, из-за чего вывести рупии из страны стало практически невозможно.

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