Bloomberg: глава Silicon Valley Bank продал акции на $3,6 млн за несколько недель до краха банка

Главный исполнительный директор обанкротившегося американского Silicon Valley Bank (SVB) Грег Беккер продал акции на общую сумму $3,6 млн за несколько недель до фактического обесценивания кредитной организации. Эта мера была включена в заранее подготовленный план на случай возможного краха SVB, сообщает агентство Bloomberg.

11 марта калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций закрыл Silicon Valley Bank, базирующийся в округе Санта-Клара. Банкротство крупного банка в США было зафиксировано впервые с начала мирового финансового кризиса 2008 года. При этом значительная доля стартапов с венчурным капиталом в Соединенных Штатах была связана именно с SVB.

«Главный исполнительный директор банка Силиконовой долины Грег Беккер продал акции компании на 3,6 миллиона долларов в соответствии с торговым планом менее чем за две недели до того, как фирма сообщила о значительных убытках, которые привели к ее банкротству. Продажа 12 451 акции 27 февраля стала первым случаем более чем за год, когда Беккер продал акции материнской компании Финансовой группы SVB», — говорится в материале.

Фактическое банкротство кредитной организации произошло в пятницу, 10 марта. Причиной резкого падения стоимости акций и оттока вкладчиков стало письмо, которое руководство SVB отправило акционерам. В документе говорилось, что банк пытается в экстренном порядке привлечь капитал на общую сумму более $2 млрд после понесенных финансовых убытков. Банкротству предшествовала неделя волнений среди клиентов банков, несмотря на призывы главы Грега Беккера ко вкладчикам и акционерам «сохранять спокойствие», заключается в статье.