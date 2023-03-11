В США впервые после кризиса разорился крупный банк — Silicon Valley Bank

В США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC).

«Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим», — указано в сообщении.

Все застрахованные депозиты из SVB были переведены в Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, предполагается, что вкладчики получат доступ к своим депозитам не позднее понедельника, 13 марта.

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, банковская система США должна справиться с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank.

Ранее пропажа руководителя одного из крупнейших инвестиционных банков Китая China Renaissance Holdings (CRH) Бао Фаня вызвало беспокойство на внутреннем финансовом рынке КНР.

Финансист не выходил на связь уже два дня, что привело к падению акций финансовой организации на 50% на открытии утренних торгов на бирже Гонконга.