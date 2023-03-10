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Курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль впервые с 22 апреля 2022 года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро в ходе торгов 10 марта превысил 81 рубль впервые с 22 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 18:01 по московскому времени, курс евро прибавлял 0,96%, поднимаясь до 81,02 рубля.

К 18:17 евро находился на уровне 81 рубля (+0,93%).

В это же время курс доллара рос на 0,28%, до 76,06 рубля, а курс юаня — на 0,94%, до 10,958 рубля.

Ранее пресс-служба Банка России сообщала, что доля «недружественных» валют в расчетах за экспорт России по итогам 2022 года упала до 48% с 87%.

В расчетах за импорт присутствие американского доллара и европейской валюты снизилось до 46% с 65%. Доля доллара и евро во внешних российских расчетах впервые упала ниже 50% с 2013 года.

Финансовый аналитик Михаил Беляев также прогнозировал, что в течение марта 2023 года курс американского доллара останется на уровне 76 рублей. Однако в следующем месяце соотношение валюты США к российской может укрепиться до 77 расчетных единиц.

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