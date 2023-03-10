FT: четыре крупнейших банка США потеряли более $52 млрд рыночной стоимости за один день

Финансовые потери американского Silicon Valley Bank (SVB), кредитовавшего технологические стартапы, спровоцировали резкое падение рыночной стоимости четырех крупнейших финансовых организаций США — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Эти банки были вынуждены распродавать собственные акции, в результате чего потеряли за один день более $52 млрд рыночной стоимости, сообщает газета Financial Times.

8 марта в SVB сообщила о потере около $1,8 млрд после продажи портфеля ценных бумаг на общую сумму $21 млрд. Продажа активов стала ответом на сокращение клиентских депозитов. В итоге понесенные убытки побудили банк объявить о продаже акций с целью укрепления собственной капитализации, уточняется в статье.

«В четверг инвесторы потеряли $52,4 млрд от рыночной стоимости активов четырех крупнейших банков США на фоне широкомасштабной распродажи акций финансовых компаний. Распродажи в JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, похоже, были вызваны трудностями в Silicon Valley Bank (SVB), небольшом, ориентированном на технологии кредиторе», — говорится в материале.

22 января The Wall Street Journal сообщил, что крупнейшие криптобанки США заняли у федеральных финансовых организаций свыше $13 млрд в конце 2022 года. Это было сделано ради восполнения потерь от ухода клиентов. В число таких заемщиков попали Silvergate Capital и Signature Bank.