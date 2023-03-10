«Первый ОФД»: россияне купили на 28% меньше букетов цветов на 8 Марта, чем год назад

В Международный женский день 8 марта россияне купили на 28% меньше букетов цветов по сравнению с аналогичным днем 2022 года. Об

этом написала «Лента.ру» со ссылкой на статистику сервиса оператора фискальных данных «Первый ОФД».

Уточняется, что в общей сложности россияне купили 375 тысяч букетов. Сумма среднего чека выросла на четверть и достигла 960 руб. При этом объем общих трат на цветы не изменился относительно 2022 года — 133 млн руб.

В то же время граждане России нарастили траты на покупку шоколада и конфет — рост составил 23% в годовом выражении, до 184 млн руб., хотя количество покупок осталось на уровне прошлого года.

«В этом году в день праздника мы фиксируем снижение числа покупок, так как россияне стали экономить на подарках, однако в предпраздничную неделю снижение к предыдущему году было вдвое меньшим, а траты на цветы и сладости выросли на 12% и 18% соответственно», — рассказала старший аналитик сервиса Татьяна Гребенкина.

На этой неделе опрос образовательной платформы Skillbox и маркетплейса Flowwow показал, что матери и бабушки чаще остальных пытаются отказаться от подарка на 8 Марта.