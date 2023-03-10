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Поставки шоколада и конфет из Евросоюза в Россию выросли до исторического максимума

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Global Look Press

Объем экспорта шоколада и конфет из Евросоюза (ЕС) в Россию по итогам 2022 года увеличился до исторического максимума в €617 млн. К такому выводу пришло агентство РИА Новости на основе собственных подсчетов данных Евростата.

Россия купила у стран ЕС в 2022 году почти 87 тыс. тонн шоколадной продукции на рекордные €514,8 млн. В денежном выражении показатель вырос за год на 17,6%.

Экспорт сладостей без содержания какао со стороны государств европейской части континента в Россию составил €102,3 млн. За год объем таких продаж вырос на 5,6%. Из этой продукции больше всего Россия импортировала жевательных и желейных конфет — 7,8 тыс. тонн на €27,8 млн.

Импорт из Европы белого шоколада вырос до рекордных 4 тыс. тонн также на рекордную сумму €20,5 млн. Одновременно до максимальных значений выросли продажи карамели и помадки — на четверть, до €12,5 млн.

На прошлой неделе газета Aargauer Zeitung сообщила, что транснациональная компания-производитель продуктов питания Mondelez собирается убрать с обертки шоколада Toblerone изображение горы Маттерхорн в Швейцарии.

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