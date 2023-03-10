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Минфин США ввел ограничения в отношении 39 компаний за помощь Ирану обходить санкции

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Global Look Press

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 39 компаний за помощь Ирану обходить ограничения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении минфина Соединенных Штатов сказано, что попавшие в список компании «образовали теневую банковскую сеть <...>, которая обеспечивала находящимся под санкциями компаниям, таким как Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC) и Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), доступ к международной финансовой системе и обеспечивала им возможность сокрытия торговли с зарубежными клиентами».

Уточняется, что санкции ввели против компаний из Ирана, Сингапура, Малайзии, Гонконга и ОАЭ. Все они, по информации американского министерства, были вовлечены как в сокрытие поставок иранских нефтепродуктов покупателям в Азии, так и в обеспечение финансовых операций иранских производителей нефтепродуктов в обход действующих ограничений.

Накануне стало известно, что в США приняли новые санкции в отношении Ирана, а также физических и юридических лиц, базирующихся в Китае.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких чиновников, компаний и региональных руководителей тюремной системы Ирана за нарушения прав женщин. Отмечается, что санкции в том числе коснулись замглавы Генпрокуратуры Ирана, двух военных, двух региональных руководителей тюрем и трех компаний, которые, по данным США, причастны к подавлению протестов на территории Ирана.

До этого Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана, включив в него некоторые иранские нефтехимические компании, а также 20 судов.

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