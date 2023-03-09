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В Брюсселе рассказали, вернется ли ЕС в будущем к дешевому российскому газу

Глава МЭА Бироль заявил, что Евросоюз не вернется к дешевому газу в будущем

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Gustau Nacarino/Reuters

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что страны Европейского союза не намерены возвращаться к дешевому газу в будущем. Об этом Бироль сказал в ходе своего выступления в Европарламенте в Брюсселе, передает ТАСС.

Глава МЭА подчеркнул, что энергетика теперь будет дорогой. По его словам, больше «не будет дешевого газа».

«Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом. Цены на энергетику в Евросоюзе будут значительно выше, чем у его экономических конкурентов», — сказал он.

Бироль отметил, что высокие цены на энергетику будут оказывать сильное давление на промышленность стран ЕС, поскольку цены на энергетику — это большая часть производственной стоимости.

«Если ваши энергетические вводные намного дороже, то вы начинаете с невыгодной позиции», — добавил глава агентства.

Ранее помощник министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт заявил, что снижение импорта природного газа из России в некоторые страны Европейского союза создает угрозу для их экономик, особенно это станет заметно будущей зимой.

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