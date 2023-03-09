«Коммерсантъ FM»: Турция прекратила транзит санкционных товаров в Россию

Таможенные органы Турции стали блокировать оформление транзита санкционных товаров в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Коммерсантъ FM» со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что речь идет о товарах, идущих в Россию по параллельному импорту. Такой шаг стал неожиданным для продавцов, и они срочно ищут другие варианты транзита подсанкционных грузов.

Гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло подтвердил, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения.

Коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова отметила, что не стоит ожидать официального подтверждения информации о прекращении транзита. В таком случае Турции пришлось бы признать, что она имела отношения к поставкам санкционной продукции в Россию.

3 марта агентство Bloomberg писало, что США пригрозили своим компаниям, которые отправляют товары в Китай, Турцию и Узбекистан для обхода антироссийских санкций. США предупредили бизнес о необходимости быть настороже в отношении сделок, которые могут помочь России избежать западных санкций — особенно если они связаны с Китаем, Турцией и несколькими другими странами.

4 марта Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщило о том, что объем российского импорта вернулся к значениям 2020 года.