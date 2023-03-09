Bloomberg: нефть из России растет в цене по мере роста числа азиатских покупателей

Цена на нефть из России продолжит расти, так как покупателей из Азии становится все больше. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что, по данным трейдеров, предложение российской нефти марок Urals и ESPO, а также мазута выросло за последние недели. По их словам, повышенный интерес со стороны китайских государственных и крупных частных нефтеперерабатывающих заводов в дополнение к увеличению спроса со стороны Индии привел к росту стоимости топлива из России.

По данным агентства, цены на нефть ESPO оказались примерно на $6,5–7,0 ниже, чем на Brent, учитывая доставку в Китай. Нефть марки Urals стоила примерно на $10 ниже этого ориентира. Однако это все равно на $2 больше, чем в феврале 2023 года.

По мнению авторов статьи, в последнее время значительно выросло число покупателей дешевой нефти, которые отложили все страхи по поводу возможного влияния санкций. Кроме того, часть продукции, которую закупает Китай и Индия у России, переправляется в Европу. Однако европейский регион уже получает это топливо без скидок.

8 марта генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис заявил, что перенаправление потоков нефти из России в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК. Он отметил, что подобные перемены – обыденное явление. По его словам, сегодня рынок достаточно большой, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей.