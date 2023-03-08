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Польша необоснованно выплатила беженцам c Украины пособия на $500 тыс. и хочет их вернуть

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Petr David Josek/AP

Служба социального обеспечения Польши хочет вернуть социальные пособия на детей, которые были необоснованно выплачены украинским гражданам, которые покинули пределы Польши сразу после получения таких выплат. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что сумма сделанных с нарушением выплат составила 2 млн злотых (почти $0,5 млн). Речь идет о пособиях «500+» и «300+», которые выплачиваются в стране на каждого ребенка.

Газета отмечает, что по польскому законодательству украинские беженцы должны терять доступ к этим выплатам в случае их отъезда из Польши на срок более 30 дней.

По данным издания, некоторые украинцы приезжают с детьми в Польшу с Украины только для того, чтобы оформить пособие, а затем сразу уезжают назад.

«Соцслужба выдает очередные решения о необоснованно полученном пособии и обязует получателей их вернуть», — говорится в публикации.

Отмечается, что к настоящему моменту удалось вернуть только 35,4 тыс. злотых (около $8 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Эстонии размеры пожертвований в пользу организаций, предоставляющих гуманитарную помощь украинским социальным службам и беженцам, сократились с миллионов до нескольких тысяч евро в месяц.

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