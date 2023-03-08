Henkel объявила о намерении продать бизнес в России до конца марта 2023 года

Издание РБК сообщило, что немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, намерен закрыть бизнес в России до конца марта этого года. Издание ссылается на отчетность компании.

«В первые месяцы спецоперации мы получали много вопросов относительно нашего будущего бизнеса в России, в том числе публичную критику за то, что мы не объявили о немедленном уходе из страны», — следует из отчетности Henkel.

В отчетности говорится, что Henkel не мог одномоментно остановить свой бизнес в России, так как компания присутствовала на внутреннем рынке более 30 лет и у нее было порядка 2,5 тыс. сотрудников.

9 февраля 2023 года гендиректор Henkel Карстен Кнобель заявил в интервью WirtschaftsWoche, что немецкий концерн собирается полностью прекратить свою деятельность в России в первом квартале этого года. Тогда же Кнобель сообщил, что проходят последние переговоры по этой сделке.

19 апреля Henkel заявила о том, что планирует покинуть российский рынок. «На фоне текущих событий мы приняли решение прекратить нашу деятельность в России. В настоящее время готовится процесс выполнения», — объяснили в Henkel.