В АТОР сообщили о росте объема продаж летних туров по России за год на треть

Продажи летних туров по России выросли на треть к 7 марта относительно аналогичного момента 2022 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Россияне активно бронируют летний отдых внутри страны. Объемы продаж в организованном секторе, как минимум, уже на треть опережают показатели прошлого года», — сказано в сообщении.

Самыми востребованными направлениями на внутреннем рынке на лето туроператоры назвали Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Дагестан.

По словам заместителя председателя АТОР, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина интерес к турам в Крым сократился на 40% относительно 2022 года. При этом Ромашкин спрогнозировал изменение ситуации в лучшую сторону в течение весны за счет туристов, путешествующих на машине.

На прошлой неделе портал «Интерфакс-Туризм» написал со ссылкой на сообщения туристический компаний, что отдых в Турции летом 2023 года обойдется на 27% дороже, чем в прошлом году, из-за подорожания проживания в отелях.