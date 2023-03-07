Во Frank RG сообщили, что в феврале банки выдали россиянам почти 1 трлн рублей кредитов

Российские кредитные организации в феврале 2023 года выдали физическим лицам кредитов на сумму 995,1 млрд руб. Об этом написало издание Frank Media со ссылкой на экспресс-мониторинг исследовательской компании Frank RG.

Объем выдачи кредитов оказался ниже показателя февраля 2022 года на 9%. В основном кредитование в прошлом месяце росло за счет выдачи займов для покупки недвижимости. В предыдущем месяце россияне получили 114,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 427,7 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем в январе 2023 года.

Кроме того, в феврале относительно января 2023 года вырос объем кредитования наличными — на 8%, до 456,2 млрд руб. в денежном выражении и на 5%, до 2,26 млн штук в количественном.

На прошлой неделе РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы бюро кредитных историй «Скоринг бюро» написало, что количество кредитов, взятых для покупки недвижимости, по которым россияне допустили просрочку свыше 90 дней, в январе выросло до максимального уровня с мая 2021 года — 30,4 тыс. займов.

В тот же период глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с Центробанком заявила об ожидании увеличения выдачи ипотеки в 2023 году на 15%.