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Глава Минэкономразвития заявил, что экономика России продолжила восстанавливаться в январе

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российская экономика продолжила восстанавливаться в январе 2023 года. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, написало РИА Новости.

«Данные января относительно к декабрю с очищенной сезонностью показывают, что экономика продолжает восстанавливаться», — сказал министр.

По его словам, за указанный период улучшилась ситуация в сфере промышленности за счет обрабатывающих производств, вырос строительный сектор, рынок труда остался на стабильном уровне с безработицей в 3,6%. Кроме того, в январе повышался потребительский спрос.

Как отметил Решетников, восстановление экономики сопровождается замедлением роста цен. В министерстве прогнозируют снижение инфляции в ближайшие недели.

Во второй половине февраля пресс-служба Росстата сообщила, что ВВП России в 2022 году предварительно снизился на 2,1%.

Тогда же в российском Центробанке представили данные годовой инфляции, согласно которым в целом по России в январе 2023 года показатель составил 11,77%.

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