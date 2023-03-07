Heineken разрешил запускать новые продукты в России, чтобы избежать банкротства

Голландский производитель пива Heineken разрешил своему российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства. Информацию об этом пресс-служба пивоваренного концерна опубликовала на своем сайте.

В конце февраля голландское издание Follow The Money обвинило Heineken в продолжении работы в России и запуске новых продуктов. Затем концерн объяснил продолжение своей работы на российской территории поиском покупателя на свои местные активы. Тогда же в Heineken назвали возможный объем потерь компании на уровне €300 млн.

«Мы должны высказаться яснее по поводу того, что бизнес в России должен выпускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства после того, как Heineken и два других крупных международных бренда покинули рынок», — сказано в сообщении компании.

Как подчеркнули в организации, Heineken хочет удержать бизнес на плаву до завершения передачи права собственности.

Во второй половине февраля руководство Heineken объявило о планах завершить сделку по продаже активов в России до конца первой половины 2023 года.