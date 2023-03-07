BFM TV: 90% сотрудников гидроэлектростанции во французском Лионе объявили забастовку

90% сотрудников гидроэлектростанции Кюссе во французском Лионе объявили забастовку, сообщает телеканал BFM TV.

По данным телеканала, работники гидроэлектростанции выступают против пенсионной реформы, которая, по их мнению, может «разрушить общественные услуги и все социальные блага».

В результате во вторник было принято решение о приостановке агрегатов станции и производства электроэнергии с постепенным снижением нагрузки.

Уточняется, что акция протеста может носить регулярный характер. Забастовки могут проводиться до тех пор, пока не будет отменен «вредоносный законопроект».

Ранее в парижском аэропорту Орли задерживались рейсы из-за забастовок диспетчеров.

11 февраля в Париже проходила четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы.