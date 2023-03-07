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Дефицит бюджета России в январе – феврале предварительно достиг 2,58 трлн рублей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Дефицит федерального бюджета России в январе – феврале 2023 года предварительно составил 2,58 трлн рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе – феврале 2023 года составил 3,163 млрд руб., что на 24,8% ниже объема поступления доходов в январе – феврале годом ранее», – цитирует газета сообщение Минфина.
Расходы составили 5,74 трлн рублей, что более чем на 50% больше, чем годом ранее.

Как говорится в публикации, нефтегазовые доходы оказались на уровне 947 млрд рублей, уменьшившись на 46%. Из материала следует, что это в первую очередь связано с падением котировок цен на нефть марки Urals и снижением объемов экспорта природного газа.

«Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе – феврале 2023 года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на этот год в рамках закона о бюджете», — следует из статьи.

В феврале Минфин сообщил о рекордном дефиците федерального бюджета в январе — 1,76 трлн рублей. Ведомство объясняет увеличение показателя ускоренным возмещением налога на добавленную стоимость и резким ростом расходов вследствие ускоренного заключения контрактов.

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