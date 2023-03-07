Российский рынок онлайн-кинотеатров за год вырос на 5%, до 63,3 млрд рублей на фоне ухода Netflix

Издание РБК со ссылкой на данные аналитического агентства TelecomDaily сообщило, что рынок онлайн-кинотеатров в России по итогам прошлого года вырос на 5%, до 63,3 млрд рублей. Как говорится в публикации, это связано с десятимесячным отсутствием в онлайн-кинотеатрах западных новинок и ухода с отечественного рынка американского Netflix и украинского Megogo. Вопреки росту по итогам 2022 года, динамика в результате оказалась худшей с 2017 года. Прежде выручка росла на 51-54% ежегодно.

Глава TelecomDaily Денис Кусков отметил, что рынок онлайн-кинотеатров в прошлом году вырос благодаря положительным финансовым результатам принадлежащему компании «Яндекс» сервису «Кинопоиск». Выручка сервиса увеличилась на 72,8% в годовом выражении. По подсчетам РБК, этот показатель составил 15,3 млрд рублей. Кусков назвал еще два фактора роста сегмента – увеличение числа собственных проектов стриминговых сервисов — так называемых originals, на которые «удалось заманить аудиторию», а также отсутствие других доступных по цене развлечений.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», россияне стали чаще покупать книги, несмотря на западные санкции. В онлайн-магазине Wildberries продажи бумажных изданий в апреле выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.