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Bloomberg: поставки сырой нефти из России по морю упали на 14%

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Tatiana Meel/Reuters

Объем морских поставок нефти из Российской Федерации на неделе с 24 февраля по 3 марта сократился до 3,11 млн баррелей в день, что на 14% (или 526 тыс. барр. в день) меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что в среднем за последние четыре недели общий объем суточного морского экспорта упал на 80 тыс. барр., до 3,3 млн барр. в сутки. В начале февраля 2023 года суточный объем морских поставок достигал 3,456 млн барр.

Агентство подчеркивает, что все падение пришлось на порты Тихоокеанского региона, отгрузки из балтийских и черноморских терминалов не изменились по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее.

До этого руководитель Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что странам Евросоюза следует до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до $30 за баррель. 

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если все страны откажутся покупать нефть из России, то рынок этого топлива будет «очень несбалансированным».

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