Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иностранные нефтегазовые компании списали $58 млрд из-за обесценения российских активов

close
100%
Depositphotos

Мировые нефтяные компании в 2022 году совокупно списали с балансов почти $58 млрд из-за обесценения активов в России, подсчитало агентство «Интерфакс».

Лидером по объему потерь стала британская нефтегазовая British Petroleum (BP) — $25,52 млрд. Вторая — французская TotalEnergies, которая списала $14,8 млрд. На третьем месте — немецкая Wintershall Dea AG, потерявшая за год €7 млрд.

В топ-5 также входят австрийская нефтегазовая OMV, которая лишилась $2,67 млрд и британско-нидерландская Shell с убытками в $4,186 млрд. Кроме того, американская Exxon Mobil потеряла $2,3 млрд, норвежская Equinor — $1,08 млрд.

Ранее 6 марта председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт выразил мнение, согласно которому потолок цен на нефтепродукты из России создал определенные сложности для работы энергетических рынков.

В середине февраля исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что продажи нефти и газа принесли компаниям-экспортерам в 2022 году $4 трлн, но в дальнейшем их доходы от поставок энергоресурсов начнут снижаться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть