Иностранные нефтегазовые компании списали $58 млрд из-за обесценения российских активов

Мировые нефтяные компании в 2022 году совокупно списали с балансов почти $58 млрд из-за обесценения активов в России, подсчитало агентство «Интерфакс».

Лидером по объему потерь стала британская нефтегазовая British Petroleum (BP) — $25,52 млрд. Вторая — французская TotalEnergies, которая списала $14,8 млрд. На третьем месте — немецкая Wintershall Dea AG, потерявшая за год €7 млрд.

В топ-5 также входят австрийская нефтегазовая OMV, которая лишилась $2,67 млрд и британско-нидерландская Shell с убытками в $4,186 млрд. Кроме того, американская Exxon Mobil потеряла $2,3 млрд, норвежская Equinor — $1,08 млрд.

Ранее 6 марта председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт выразил мнение, согласно которому потолок цен на нефтепродукты из России создал определенные сложности для работы энергетических рынков.

В середине февраля исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что продажи нефти и газа принесли компаниям-экспортерам в 2022 году $4 трлн, но в дальнейшем их доходы от поставок энергоресурсов начнут снижаться.