Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты других государств до сентября 2023 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что человек, открывший валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, может снять с него остаток денежных средств в размере не более $10 тыс. США или такую же сумму в евро, если еще не воспользовался такой возможностью.

Кроме того, ЦБ РФ продлил на полгода запрет на взимание с граждан комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в марте существующие валютные ограничения для физлиц будут продлены, а вероятность повышения ключевой ставки в течение этого года выше, чем ее снижения. Она отметила, что кибербезопасность становится все более важным приоритетом в работе Центробанка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».