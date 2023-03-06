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Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты других государств до сентября 2023 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что человек, открывший валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, может снять с него остаток денежных средств в размере не более $10 тыс. США или такую же сумму в евро, если еще не воспользовался такой возможностью.

Кроме того, ЦБ РФ продлил на полгода запрет на взимание с граждан комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в марте существующие валютные ограничения для физлиц будут продлены, а вероятность повышения ключевой ставки в течение этого года выше, чем ее снижения. Она отметила, что кибербезопасность становится все более важным приоритетом в работе Центробанка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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