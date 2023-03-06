Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько удалось сэкономить Индии на дешевой российской нефти

The Indian Express: до лимита цен Индия экономила на российской нефти $2 за баррель

close
100%
Eric Gay/AP

Скидки на нефть из России, предоставленные с апреля по декабрь прошлого года, не помогли Индии значительно снизить среднюю стоимость сырья. Об этом сообщает The Indian Express.

Отмечается, что за три квартала 2022 года средняя стоимость барреля для страны составила $99,2, тогда как импорт без поставок из России в среднем обходился в $101,2. Издание отмечает, что это позволило Индии сэкономить всего $2,5млрд.

В публикации указывается, что информация о больших скидках, предоставляемых Россией, позволяла аналитикам предполагать другие цифры. По данным The Indian Express, всего страна потратила $126,51 млрд на закупку нефти, из них Российская Федерация получила почти $22 млрд.

Указывается, что средняя стоимость нефти из России для Индии составляла $90,9 за баррель, что на $10,3 ниже, чем сырье из других государств.

Также в статье отмечается, что благодаря этим скидкам РФ превратилась в одного из главных поставщиков нефти в Индию, отодвинув, таким образом, Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые тем временем переключились на европейский рынок.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников Государственного департамента США сообщило, что Индия покупает нефть из России по цене, которая значительно ниже введенного западными странами потолка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть