Стало известно, сколько удалось сэкономить Индии на дешевой российской нефти

Скидки на нефть из России, предоставленные с апреля по декабрь прошлого года, не помогли Индии значительно снизить среднюю стоимость сырья. Об этом сообщает The Indian Express.

Отмечается, что за три квартала 2022 года средняя стоимость барреля для страны составила $99,2, тогда как импорт без поставок из России в среднем обходился в $101,2. Издание отмечает, что это позволило Индии сэкономить всего $2,5млрд.

В публикации указывается, что информация о больших скидках, предоставляемых Россией, позволяла аналитикам предполагать другие цифры. По данным The Indian Express, всего страна потратила $126,51 млрд на закупку нефти, из них Российская Федерация получила почти $22 млрд.

Указывается, что средняя стоимость нефти из России для Индии составляла $90,9 за баррель, что на $10,3 ниже, чем сырье из других государств.

Также в статье отмечается, что благодаря этим скидкам РФ превратилась в одного из главных поставщиков нефти в Индию, отодвинув, таким образом, Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые тем временем переключились на европейский рынок.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников Государственного департамента США сообщило, что Индия покупает нефть из России по цене, которая значительно ниже введенного западными странами потолка.