Польская Orlen потребует от России компенсации за прекращение поставок нефти

Польская нефтеперерабатывающая компания с государственным участием Orlen собирается добиться от российской стороны компенсаций за прекращение поставок нефти. Об этом заявил глава концерна Даниэль Обайтек в эфире польской радиостанции Zet.

«Это содержится в договорах, о которых я не могу говорить», — заявил Обайтек и пообещал, что его компания точно будет выдвигать претензии.

Компании принадлежат 7 нефтеперерабатывающих заводов в Польше, Чехии и в Литве, а также около 2700 торговых точек в Чехии, Германии, Литве и Польше. Компания появилась в 1999 году в результате слияния польских государственных монополий Petrochemia Plock и Centrala Produktow Naftowych. 27% акций компании принадлежит правительству Польши.

Ранее, 28 февраля, глава Orlen Обайтек заявил, что поставки российской нефти прекратились после визита Байдена в Польшу. В 2015 году компания заключила контракт с российской компанией «Татнефть», действие которого будет прекращено в 2024 году.