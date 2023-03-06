«Ъ»: власти могут вернуться к идее о регулировании маркетплейсов из-за жалоб клиентов

Российские власти могут вновь поднять вопрос о регулировании маркетплейсов из-за частых жалоб со стороны потребителей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова членам комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.

В документе отметили рост числа поступающих из регионов жалоб потребителей на дистанционную продажу товаров. В частности, чаще всего жалобы поступают на нарушение порядка рассмотрения претензий, сложности с возвратом товара, отсутствие достоверной информации о товаре, срывы сроков доставки и отказ от продажи. В письме региональные власти предложили Минпромторгу обязать онлайн-площадки раскрывать информацию для идентификации продавцов, предоставлять необходимую документацию по запросу и запретить односторонний отказ от продажи товаров, ссылаясь на техническую ошибку.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, некоторые проблемы уже были урегулированы законом, а другие же создают серьезную нагрузку на бизнес. Кроме того, при анализе жалоб выявляется, что сами потребители не ждут отведенных законом 10 дней на ответ, а некоторые вообще не содержат в себе никакой информации о сделке и какие нарушения произошли.

Часть участников рынка посчитали, что введение внешнего регулирование не нужно из-за того, что пока большинство проблем решаются комиссией при Минпромторге. Однако определенные проблемы в отрасли есть, так как маркетплейсы могут влиять на выбор потребителей и блокировать продавцов, начисляются некорректные штрафы и комиссии, а за утерю товара при передаче его площадке нет никакой ответственности.

10 ноября агентство РИА Новости сообщило, что нижняя палата парламента в первом чтении приняла проект закона, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли. Отмечается, что этот документ входит в так называемый «пятый антимонопольный пакет», который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков.