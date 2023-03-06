РБК: компания «Абрау-Дюрсо» продала винодельческое поместье Chateau d'Avize во Франции

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», которая является крупнейшим российским производителем игристых вин, продала принадлежащий ей шампанский дом Chateau d'Avize во Франции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента группы Павла Титова.

Как рассказал Титов изданию, сделка по продаже состоялась еще в январе 2022 года.

Президент группы компаний, объясняя причины продажи производителя шампанского, сказал, что в последние годы «Абрау-Дюрсо» становилось все сложнее работать во Франции, поэтому компания приняла решение искать нового инвестора для Chateau d'Avize. Других подробностей, он не уточнил.

По его словам, актив был продан местному виноделу, его имя и сумму сделки, Титов не стал раскрывать.

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