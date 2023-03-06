«Ъ» сообщил, что в феврале юань обогнал доллар на российских торгах

В феврале 2023 года китайский юань обогнал доллар США на российских торгах с расчетом «завтра» и стал самой торгуемой валютой в России. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Московской биржи. Объем торгов юанем в феврале превысил 1,48 трлн руб., что на треть больше показателей января этого года. Предыдущий максимум был установлен в декабре 2022 года. Тогда объем торгов китайской валютой составил 0,19 трлн руб.

В публикации отмечается, что в феврале на юань пришлось около 40% всего объема торгов основными валютами, на доллар — чуть более 38%, на евро — 21,2%. В аналогичном периоде прошлого года доллар занимал 87,6% в объеме российских торгов, на юань приходилось 0,32%, на евро – 11,9%.

Газета пишет, что данные показатели все больше говорят об уходе России от транзакций в «недружественных» валютах из-за санкций Запада. В частности, товарооборот между Москвой и Поднебесной увеличился на 29,3% и достиг $190 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев подчеркнул, что около 50% торгового оборота РФ с Китаем идет в рублях и юанях.

«Доля использования национальных валют в торговле с Китаем в ближайшие месяцы будет расти», — отметил эксперт.

Также с начала этого года Центробанк возобновил продажи китайской валюты в интересах Минфина в рамках бюджетного правила, и это тоже способствует росту объемов биржевых торгов с юанем, говорится в статье. Если в январе регулятор продал из Фонда национального благосостояния юаней только на 54,5 млрд руб.,то в феврале увеличил продажи до 160,2 млрд руб.

Ранее министр финансов Алексей Моисеев назвал инвестиции в китайский юань ключевой альтернативой доллару или евро.