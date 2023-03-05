Инвестор Мобиус призвал «очень, очень осторожно» вкладываться в Китай из-за проблем с выводом денег

Потенциальным инвесторам в ценные активы Китая следует быть «очень, очень осторожными» из-за возможных проблем с выводом денежных средств из страны. Местные власти выдвигают «безумные» требования, например, предоставить данные о происхождении денег за последние 20 лет, приводит слова основателя компании Mobius Capital Partners Марка Мобиуса телеканал FOX Business.

«Я лично пострадал, потому что у меня есть счет в банке HSBC в Шанхае. Я не могу вывести свои деньги из Китая. Местное правительство ограничивает отток денег из страны. Поэтому я был бы очень, очень осторожен, инвестируя в экономику КНР», — предостерег Мобиус.

При этом выдвигаемые китайскими властями требования раскрыть происхождение денежных средств представляется почти невозможным на практике. Все эти факторы в итоге создают большие барьеры для вывода денежных средств в зарубежные страны, пояснил он.

«Они ставят всевозможные барьеры. Они не говорят: «Нет, вы не можете вывести свои деньги». Но они говорят: «Дайте нам все записи за 20 лет о том, как вы заработали эти деньги». Это безумие», — заключил Мобиус.

5 марта агентство Reuters сообщило, что правительство Китая установило целевой показатель темпов роста ВВП на 2023 год на уровне около 5%. При этом данного прироста планируется достичь, несмотря на негативные последствия так называемой политики «нулевой терпимости» к распространению коронавируса в стране.