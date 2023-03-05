Росстат: Калужская область стала лидером по темпам снижения реальных доходов населения в 2022 году

По итогам 2022 года реальные денежные доходы населения в России сильнее всего упали в Калужской области. В том регионе РФ за 12 месяцев данный показатель сократился на 8,4%, значительно опередив Республику Алтай и Магаданскую область, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

В топ-3 по темпам падения реальных доходов населения по итогам 2022 года вошли Республика Алтай и Магаданская область. В этих регионах показатель сократился на 6,9% и 6,6% соответственно. На четвертой строчке оказалась Ингушетия (-6,4%), а пятерку «лидеров» замкнула Калининградская область (-6,3%), уточняется в материале.

В десятку также вошли Пензенская область, Камчатский край, Ивановская область, Карачаево-Черкесия и Архангельская область. В этих регионах реальные доходы населения упали по итогам 2022 года на 6%, 5,9%, 5,6%, 5,4% и 5,3% соответственно, заключается в статье.

8 февраля аналитики Росстата представили данные, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2022 году снизились на 1% по сравнению с 2021 годом. В то же время реальные денежные доходы снизились по итогам прошлого года на 1,4%.