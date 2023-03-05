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В России количество «плохой» ипотеки с просрочкой выросло до максимума с мая 2021 года

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Количество кредитов, взятых для покупки недвижимости, по которым россияне допустили просрочку свыше 90 дней, в январе выросло до максимального уровня с мая 2021 года — 30,4 тыс. займов. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Число просроченной ипотеки увеличилось в январе 2023 года на 9,3%. Относительно аналогичного периода 2022 года рост составил 15,4%. Также за указанный период выросла сумма «плохой» ипотеки — на 11% относительно января 2022 года и на 12% в годовом выражении, до 63,1 млрд руб.

Генеральный директор компании Олег Лагуткин объяснил увеличение роста числа ипотечных долгов ростом объемов кредитования.

На этой неделе в пресс-службе Банка России сообщили, что 5,2 млн россиян по состоянию на 1 июля 2022 года выплачивали сразу более трех займов, а с начала 2023 года их число выросло на 5,4%.

В первой половине февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала введение в России кредитных каникул для россиян на постоянной основе. Она также призвала оценивать риски повышения закредитованности россиян в рамках реализации этой инициативы.

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