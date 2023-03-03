WSJ: Минюст США ищет специалистов для расследования попыток обхода санкций против России

Министерство юстиции США увеличивает штат специалистов, которые занимают расследования попыток обхода санкций против Российской Федерации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам помощника министра юстиции США по национальной безопасности Мэтта Олсена, Минюст США набирает 25 новых специалистов для работы в подразделении, занимающемся контрразведкой и обеспечением соблюдения мер экспортного контроля. При этом не сообщается, сколько именно специалистов выполняют эту задачу в настоящее время.

Отмечается, что наймом новых сотрудников США стараются не допустить помощи России в обходе санкционных механизмов будь то частными компаниями, либо другими третьими сторонами.

Олсен отметил, что новые сотрудники ведомства будут взаимодействовать с корпорациями в расследовании попыток обхода санкций и мер экспортного контроля, а также выдвигать уголовные обвинения.

Ранее Минторг, Минфин и Минюст США выпустили рекомендации по более эффективной борьбе с обходом санкций против России для американских банков и компаний, занимающихся внешней торговлей. В числе подозрительных признаков — использование подставных компаний, несоответствие IP-адресов с данными о местоположении, использование личной, а не корпоративной электронной почты и другие.