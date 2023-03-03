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Bloomberg: землетрясения в Турции могут спровоцировать очередной рост инфляции в стране

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Global Look Press

Рост государственных расходов на преодоление негативных инфраструктурных последствий землетрясений вкупе со смягчением денежно-кредитной политики местного Центробанка (ЦБ) могут спровоцировать увеличение темпов инфляции в Турции. Об этом сообщает Bloomberg.

Инфляция в стране замедлилась за последние три месяца после достижения самого высокого с 1998 года уровня (85%) роста потребительских цен. Однако за последнее время риски возвращения к динамике увеличения инфляции выросли — в том числе из-за мощных природных катаклизмов на юго-востоке республики и в соседней Сирии, уточняется в статье.

«Потребительские цены в Турции, вероятно, выросли на 55,7% в годовом исчислении в прошлом месяце по сравнению с 57,7% в январе <....> В целом уровень инфляции в стране замедлился за последние три месяца. Однако эта тенденция может прекратиться из-за планов правительства по налогово-бюджетному стимулированию в размере около 100 миллиардов лир (5,3 миллиарда долларов), а также намерению выплатить денежные компенсации пострадавшим семьям», — говорится в материале.

Ущерб от землетрясений в юго-восточных регионах страны оказался значительным. В результате природных катаклизмов в республике могло погибнуть до 50 тыс. человек и быть разрушены тысячи зданий. Масштабный размер мер властей по борьбе с негативными разрушительными последствиями может спровоцировать новый этап повышения потребительских цен в стране, заключается в заметке.

6 февраля произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По состоянию на 1 марта 2023 года, число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 45 089, сообщила местная газета Hürriyet. Основной ущерб был нанесен провинциям Кахраманмараш, Килис, Газиантеп, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Шанлыурфа, Османие, Хатай, Малатья и Элязыг.

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