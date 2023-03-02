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Премьер Пленкович: Австрия и ФРГ заинтересованы в поставках газа через терминал в Хорватии

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Depositphotos

Австрия и Германия заинтересованы в поставках газа через терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Хорватии, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе своего выступления на встрече Партнерства для трансатлантического энергетического и климатического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пленковича, Хорватия может стать энергетическим хабом для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Тем самым Хорватия может диверсифицировать поставки энергоносителей своим соседям.

»(Наблюдается. — «Газета.Ru») большой интерес со стороны наших соседей в Австрии и (германской. — «Газета.Ru») Баварии в том, чтобы убедиться, что терминал Крк с его расширением также может быть использован для поставок газа в эти страны», — пояснил министр.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что энергосистема Европы смогла серьезно уменьшить зависимость от российского газа.

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