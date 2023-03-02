В Совфеде предложили ввести мораторий на увеличение арендной платы для бизнеса на фоне санкций

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил наложить мораторий на рост арендной платы для малого и среднего бизнеса из-за многочисленных западных санкций. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо, отправленное на имя министра экономического развития Максима Решетникова.

«В рамках работы по улучшению делового климата и увеличению активности в сегменте малого и среднего предпринимательства предлагается введение моратория на повышение арендной платы за пользование земельными участками и объектами нежилого фонда, находящимися в федеральной, региональной и муниципальной собственности», — отметили в письме, которое подписал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

По его словам, на фоне санкций у предпринимательства резко уменьшается чистая прибыль и возможности для развития своего бизнеса, так как растет себестоимость продукции и издержки.

Он добавил, что если же бизнес арендует помещения, то на него влияет и ценовая политика, то есть рост арендной платы. Особенно ощутимо на бизнес влияет то, если в арендном договоре прописан рост стоимости аренды на размер уровня инфляции.

8 февраля РБК, ссылаясь на данные компании SimpleEstate писал, что стоимость аренды помещений в Москве, которые сейчас занимают супермаркеты, выросла на 9% в прошлом году. При этом ставки аренды коммерческих помещений на первых этажах (так называемый стрит-ретейл) в Москве за 2022 год снизились на 3%, а стоимость их продажи — на 2%.