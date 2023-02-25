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Заявление Минфинов G20 приняли без позиции по Украине из-за возражения РФ и Китая

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sputniklive/Telegram

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман сообщила, что итоговый документ по встрече глав центробанков и Минфинов стран, входящих в G20, был принят без позиции по Украине, так как по этому поводу возражали Китай и Российская Федерация. Об этом сообщает РИА Новости.

«У России и Китая были оговорки, поэтому коммюнике не могло быть опубликовано. Вместо этого были опубликованы резюме председателя G20 и итоговый документ», — сообщила она.

В заявлении отмечалось, что все министры финансов G20 согласились с пунктами коммюнике с 1 по 17, за исключением пунктов 3 и 4, где речь шла об осуждении действий России на Украине. Сами эти пункты были адаптированы из декларации встречи лидеров G20 в прошлом году на Бали.

Ранее отмечалось, что Индия по итогам встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками заявила, что среди членов «большой двадцатки» существует несколько взглядов на ситуацию на Украине. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что проблему Украины необходимо решать путем переговоров и диалога.

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