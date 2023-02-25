Аналитик Мильчакова предрекла цены на нефть в коридоре $82-85 за баррель в начале марта

На следующей недели биржевые цены на нефть североморской марки Brent будут находиться в коридоре $82-85 за баррель. При этом многое будет зависеть от объемов запасов коммерческого сырья на американском рынке, приводит слова ведущего аналитика компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой RT.

«На следующей неделе цена Brent может скорректироваться наверх после падения, но многое будет зависеть от данных по коммерческим запасам нефти в США: сокращение запасов может вызвать резкий скачок цены вверх, но если его не произойдет, цена существенно не изменится от текущих уровней. В целом мы прогнозируем цену нефти Brent в рамках $82-85 за баррель», — заявила Мильчакова.

Таким образом, мировой энергетический рынок может компенсировать падение сырьевых котировок на 1,2% по итогам этой недели. В то же время намерение властей России сократить объемы добычи нефти на внутреннем рынке на 500 тыс. баррелей в сутки в марте 2023 года также может поспособствовать росту биржевой стоимости Brent, заключила она.

25 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов сообщило, что в декабре 2022 года российские сырьевые экспортеры продавали нефть значительно выше установленной западными странами предельной цены в $60 за баррель. Средний ценовой показатель за последний месяц прошлого года составил $74.