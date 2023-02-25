Помощник главы Минздрава: онлайн-продажа рецептурных лекарств повысит их доступность

Эксперимент, касающийся онлайн-продажи рецептурных препаратов позволит повысить их доступность для населения, включая маломобильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

С 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях будет проводиться эксперимент по онлайн-торговле лекарственными препаратами. Речь о тех, что в обычных аптеках продают только по рецепту.

«В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса – врачами, аптечными организациями и пациентами», — объяснил Кузнецов.

Он добавил, что в список лекарств, которые можно продавать в дистанционном режиме, попали 904 международных непатентованных наименования.

Также помощник главы Минздрава подчеркнул, что рецептурные препараты требуют особого внимания.

Ранее в Совфеде предложили ограничить продажу новых лекарств для лечения психических заболеваний.