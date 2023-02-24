Минторг США ввел санкции против фонда «Сколково» и «Сколтеха»

Технопарк «Сколково» и связанные с ним предприятия были внесены в черный список Минторга Соединенных Штатов за угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.

Новые ограничения со стороны американских властей коснулись и «Сколтех».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в «Росатоме» посчитали британские санкции угрозой международной ядерной безопасности. Другие подробности по возможным последствиям из-за введения ограничений против «Росатома» больше не приводились.