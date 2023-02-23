В Литве конфисковали три тысячи тонны белорусских удобрений на €2 млн в рамках санкций

В Литве конфисковали крупную партию карбамидных удобрений из Белоруссии стоимостью €2 млн. Об этом сообщил журналистам генеральный директор литовского таможенного департамента Дарюс Жвиронас, передает ТАСС.

Как рассказал Жвиронас, конфискация трех тысяч тонн белорусских удобрений произошла в рамках дела о нарушении санкционного режима и контрабанде.

По данному делу проведены обыски на предприятиях трех городов Литвы, также были задержаны два человека, отметил он.

По информации литовского таможенного департамента, удобрения были произведены на предприятии «Гродно Азот» в белорусском городе Гродно, в отношении которого действуют санкции, при этом в накладных указывался другой производитель. Удобрения в обход санкционного режима были поставлены по железной дороге в Клайпедский государственный морской порт.

6 февраля Служба безопасности Украины сообщила об аресте в стране 170 вагонов с минеральными удобрениями российского и белорусского производства, принадлежащие компаниям «Уралкалий» и «Беларуськалий».