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Зеленский попросил Раду утвердить санкции против всех российских банков на 50 лет

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Депутат Рады Ярослав Железняк обнародовал постановление, предусматривающее введение санкций против всех финансовых учреждений, находящихся в России, сроком на 50 лет. Он опубликовал фото документа в своем Telegram-канале.

Санкции введут против российских банков и Центрального банка РФ, а также небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, участников фондового рынка, инвесторов, страховых компаний и другим учреждениям, оказывающим финансовые услуги, зарегистрированным и расположенным в России, следует из решения Совбеза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об утверждении соответствующего решения Совбеза страны о санкциях.

Документ направили на рассмотрение профильного комитета парламента.

Ранее Запад ввел санкции против 23 российских банков.

В прошлом году американский Минфин запретил своим гражданам операции с Центробанком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.

По информации Bloomberg, ЕС готовится ввести санкции против нескольких российских банков, в частности Альфа-банка, Росбанка и «Тинькофф Банка».

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