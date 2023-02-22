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QIWI стала лауреатом премии АКМР

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

В Москве прошла церемония награждения победителей премии Digital Communications AWARDS, организованной Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. Программа СОФТ от QIWI, направленная на обучение начинающих ИТ-специалистов, была признана лучшим проектом в области корпоративной социальной ответственности.

«СОФТ — это наш вклад в развитие рынка ИТ-специалистов в России. Особый упор в программе мы сделали на развитии soft skills — навыков, которые помогают адаптироваться в изменчивом мире и строить карьеру даже в условиях турбулентности», — отметила заместитель генерального директора группы QIWI Мария Шевченко.

Первый этап образовательной программы СОФТ стартовал 31 октября 2022 года. В течение четырех двухнедельных спринтов участники проекта знакомились с ИТ-профессиями, проходили тренинги и мастер-классы по soft skills, изучали профильные материалы об ИТ и не только.

Самых активных участников спринтов пригласили на карьерное профилирование.

Премия Digital Communications AWARDS проводится АКМР с 2013 года. Премия учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.

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