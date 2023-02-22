Аналитик Крохин оценил заявление Путина про инвестиции в ЖКХ

Заявление президента РФ Владимира Путина об инвестиции в сферу ЖКХ 4,5 трлн руб. в течение 10 лет говорит о том, что размер годового финансирования вырастет в три раза. Об этом газете «Известия» заявил эксперт Константин Крохин.

«Конечно, это много по сравнению с тем, что было в прошлые годы, даже если брать десятилетие. Я надеюсь, что этих инвестиций будет достаточно, если будет действительно инвестировано в инфраструктуру, в сетевое хозяйство, для того, чтобы обеспечить надежность и остановить рост процентного износа», — отметил Крохин.

По его словам, сумма инвестиций соразмерна ежегодному обороту отрасли. Кроме того, если будут разработаны новые механизмы, которые будут бороться с монополизмом в отрасли, размеры инвестиций со стороны малого и среднего бизнеса будут расти.

Он добавил, что отрасль ЖКХ в России достаточно перспективная и может активно развиваться. При этом финансирование не должно ограничиваться выдачей денег. Также необходимо производить институциональные реформы и менять подход к регулированию рынка.

В начале ноября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что финансирование программы по модернизации системы ЖКХ в России в период с 2023 по 2025 год составит 280 млрд руб. По его словам, ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить программу, согласно которой будет выделяться 150 млрд руб. в год. Но в итоге будут выделены не те средства, о которых просили, из-за дефицита бюджета.